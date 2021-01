I ristoratori aprono simbolicamente i locali: “Siamo alla fame”

CATANIA – “Io apro”: la protesta dei ristoratori. Un’apertura simbolica di bar e ristoranti per accendere i riflettori sulla situazione in cui versa uno dei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni previste dai Dpcm. Oggi un centinaio di ristoratori catanesi aderiranno alla mobilitazione nazionale rispettando però le regole. L’imprenditore Roberto Tudisco, che aderisce a livello personale (come sottolinea a più riprese) spiega le ragioni che stanno alla base della mobilitazione. “Non ce la facciamo più, i ristori sono insufficienti: abbiamo percepito il 15% del fatturato di aprile mentre negli altri paesi i colleghi ottenevano il 75% del fatturato totale del periodo di chiusura”, spiega. L’imprenditore sottolinea le incongruenze dell’intervento del governo centrale nel contrasto al virus.

“In questi mesi praticamente tutti i negozi sono aperti, noi cosa abbiamo fatto di male?”. Poi un passaggio sui contagi. “In questi mesi il virus ha continuato a diffondersi e noi ristoratori paghiamo il prezzo di una misura ingiusta, perché non si è fatto un lockdown totale?”, si chiede. “Oggi paghiamo le spese a livello sanitario ed economico: noi ristoratori e stiamo morendo”, spiega sottolineando che i dipendenti ”sono in cassa integrazione e non stanno vedendo un euro” mentre i titolari “hanno difficoltà a pagare affitti e utenze”. Una crisi di categoria che investe inevitabilmente tutta la filiera. “Da stasera apriremo i locali senza consentire l’ingresso agli utenti senza somministrare cibo, apriamo a livello simbolico senza commettere reati perché vogliamo accendere i riflettori sulla difficilissima situazione che stiamo vivendo”, spiega.