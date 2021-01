La Sicilia verso l’esaurimento delle scorte di vaccino

CATANIA – “Siamo la regione che meglio ha fatto i propri compiti con la campagna di vaccinazione, ma le notizie che arrivano dall’estero non sono confortanti. Noi abbiamo già esaurito le dosi a nostra disposizione e messo da parte quelle per il richiamo. Vedremo quello che dirà Roma, ma per quanto ci riguarda non ci stiamo fermando”. Lo ha affermato, in conferenza stampa a Catania, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha sottolineato che si è “dovuta quasi sospendere in alcune province la campagna vaccinale per garantire i richiami” e che “si valuta di sospendere le inoculazioni nelle province in cui non ci sono le dosi per i richiami”. “Lunedì ci confronteremo con lo Stato – ha annunciato – dopo che l’azienda ha spiegato che la riduzione è dovuta a una ristrutturazione che le permetterà una maggiore produzione”.

