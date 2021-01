Palermo: piacciono Di Gaudio e Sdaigui

PALERMO – Il Palermo inizia a muoversi nel mercato per rinforzare la squadra della formazione di Roberto Boscaglia in vista del girone di ritorno. Sagramola e Castagnini sono vigili e attendono eventuali possibilità che possono nascere col passare dei giorni. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Antonio Di Gaudio, attaccante esterno attualmente è fuori rosa al Verona. Il trentunenne palermitano era stato vicino ai rosanero la scorsa estate ma alla fine il trasferimento non si concluse. La concorrenza per Di Gaudio è però tanta, con diversi club di Serie B che sarebbero pronti a investire su di lui.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i rosanero per il centrocampo starebbero valutando il giovane Zakaria Sdaigui di proprietà della Roma. Un elemento di valore, seppur 21enne, che potrebbe fin da subito dare una mano. In uscita potrebbe invece partire, Corrado, l’esterno mancino è infatti cercato dal Gubbio.