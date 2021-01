Boscaglia: “Nel secondo tempo siamo stati molli”

PALERMO – La prima gara del 2021 tra le mura del Barbera coincide con una sconfitta per il Palermo. Gli uomini di Boscaglia vengono messi al tappeto per 2-1 dalla Virtus Francavilla e lascia l’amaro in bocca ai rosa.

“Siamo entrati molli nel secondo tempo e abbiamo perso la partita. È da analizzare perché non ce l’aspettavamo visto il buon primo tempo. La squadra ha fatto sicuramente un passo indietro nella ripresa, abbiamo cercato di rimodellarla e rienergizzarla e non c’è stato niente da fare. Ci prendiamo questa sconfitta meritata e andiamo a casa. Se ripenso al valore della squadra? Non mi va di rispondere, qualcuno potrebbe interpretare male le mie parole”. Lo dichiara Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara.

“La squadra costruite – continua il tecnico -. Un tiro a fil di palo vale più di una parata di un portiere. Quella di Lucca è stata una clamorosissima occasione, non si sa su che piano metterla. Siamo sembrati un po’ sbandati e dobbiamo capire cosa è successo. Serve qualcosa sul mercato? Non voglio parlarne, ho già detto quello che dovevo dire. La società sa”.

Boscaglia ha schierato un 4-3-3 con Kanoute e Valente sugli esterni, mandando in campo poi Rauti per il primo: “Rauti non nasce come esterno di un attacco 3, glielo chiediamo noi. Kanoute sta bene, ha fatto questo ruolo per anni. Non è una questione di uomini, anche perché poi Rauti è entrato. Non abbiamo perso perché abbiamo sbagliato un gol, ma dobbiamo andare a vedere cosa è successo nel secondo tempo quando siamo stati remissivi e sbandati. È una questione di atteggiamento, non di uomini perché anche con i cambi non ci siamo riusciti”.

Il tecnico analizza anche alcuni errori : “Abbiamo perso diversi palloni a centrocampo perché siamo stati lenti e macchinosi e ci siamo fatti trovare scoperti. Questo non può succedere se sei in vantaggio. In parte abbiamo già analizzato gli errori, ci sono errori di reparto e verranno analizzati. Abbiamo avuto un po’ di lentezza soprattutto nelle situazioni in cui dovevamo attaccare noi e invece abbiamo perso palla”.

Lucca è stato poco concreto oggi e spesso è stato anticipato dagli avversari: “Le caratteristiche delle nostre prime punte sono simili, Lucca ha fatto una buona partita e ha creato delle occasioni. Non è una questione individuale, non c’è da colpevolizzare ma da accelerare la manovra. I cambi nel finale sono stati fatti per vincere e avere equilibri, tante volte ci hanno dato la vittoria, stavolta no. Ma non mi faccio mai influenzare, è facile parlare a bocce ferme. Dovevamo dare a prescindere qualcosa in più. Tutti i cambi sono stati fatti in maniera logica”.

“Fare un discorso su Bari e Ternana è sbagliato a prescindere. Se la stampa ci vuole aiutare non deve più far domande su Bari e Ternana, perché noi abbiamo bisogno di pensare una partita per volta, altrimenti è uno spreco di energie. Abbiamo bisogno di trovare noi stessi, di lavorare su noi stessi. Questo oggi è il nostro campionato e la nostra classifica e dobbiamo fare in modo che si vengano a creare le componenti come atteggiamento e spirito aggressivo. Dobbiamo avere la voglia di non accettare la sconfitta, con le unghie e con i denti non dobbiamo accettarla. Ed è per questo che dico che dobbiamo lavorare su di noi, senza perdere energie pensando ad altri”.