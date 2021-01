PALERMO – Ci sarà un altro imputato per l’omicidio di Paolo La Rosa, il giovane assassinato a coltellate davanti alla discoteca Millennium di Terrasini.

Il giudice per l’udienza preliminare Piergiorgio Morosini ha assolto dall’accusa di rissa aggravata Rosario Namio (difeso dagli avvocati Barbara Mistretta e Maria Tavoletta, la richiesta di pena era tre anni) e ha restituito gli atti al pubblico ministero affinché riformuli il campo di imputazione per Filippo Mulè in concorso in omicidio.

Viene giudicato a parte, in Corte di assise, Alberto Pietro Mulè, cugino di Filippo Mulè, autore del delitto che ha sostenuto di avere agito per legittima difesa. Il povero Paolo fu colpito cinque volte con un coltello.

I parenti della vittima e i Comuni di Cinisi e Terrasini sono parte civile nel processo con l’assistenza degli avvocati Toni Palazzotto e Salvatore Palazzolo. I legali hanno sempre ritenuto che il ruolo di Mulè fosse andato molto oltre la sola rissa.

E lo dimostrebbe la loro inclinazione alla violenza. Filippo Mulè è accusato di un altro episodio, del tentato omicidio di Pierpaolo Celestre, accoltellato sulla spiaggia Magaggiari a Cinisi e insieme al cugino sarebbe stato protagonista di altre risse in zona.

Non solo: un testimone ha raccontato che l’autore del delitto, poco prima di commetterlo, avrebbe detto al cugino di essere pronto a usare il coltello contro La Rosa. Ecco perché, secondo il gup, Mulè avrebbe dovuto prevedere il rischio che venisse commesso l’omicidio e avrebbe dovuto e potuto fermarlo. Ora i pm dovranno riformulare il capo di imputazione seguendo il percorso indicato dal giudice e chiedere il processo per l’imputato.

