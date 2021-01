Procida è Capitale della Cultura 2022: scelta tra 10 candidate

Procida è la Capitale italiana della cultura per l’anno 2022. E’ stata proclamata da una giuria presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni dopo l’esame dei 10 progetti presentati dalle città che si sono candidate. La designazione si è svolta alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Si erano proposte: Ancona, Bari, Cerveteri , L’Aquila , Pieve di Soligo (Treviso), Taranto , Trapani , Verbania Lago Maggiore e Volterra.

Il prof. Stefano Baia Curioni con un whatsapp, anzichè la classica busta sigillata, ha comunicato al ministro Dario Franceschini la scelta di Procida, vincitrice della selezione per la Capitale italiana della cultura 2022, scelta tra 10 località. “Meritavano tutte – ha detto durante la cerimonia di proclamazione – ci hanno sfidati per qualità. E quel che è importante è che tutti questi territori si sono affidati alla cultura per il loro sviluppo e l’idea che il patrimonio culturale sia la base stessa dello sviluppo è qualcosa di innovativo e fondamentale. Noi speriamo in un meccanismo di emulazione dei territori”. (ANSA).