Stasera in Tv, politica, inchieste e Grande fratello

Stasera in tv, approfondimento politico con lo speciale Tg2 e lo speciale tg7 “Crisi di Governo”. Non mancherà il cinema, i programmi di svago, i programmi d’inchiesta e di cronaca.

Stasera in tv, Rai

Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmesso il secondo appuntamento della fiction “Mina Settembre – Il pappice e la noce”. L’incontro tra Mina e Domenico genera imbarazzo, ma il corso degli eventi non permettono ad entrambi di occuparsi delle proprie questioni amorose. Nel frattempo, Mina viene a conoscenza del brutto giro in cui è finito Thomas.

Su RAI 2, alle 21.00, verrà trasmesso lo “speciale Tg2 post” con l’approfondimento di cronaca e di politica circa la crisi di governo. Seguirà, alle 21.20, lo show “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. In questa quinta edizione dello show, comici e personaggi dello spettacolo sono pronti a coinvolgere e a far divertire gli ospiti in studio e il pubblico a casa con l’organizzazione di prove divertenti, da improvvisare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso il programma d’inchiesta “Report – La transizione”. La puntata di questa sera riguarderà le carceri, identificate come un mondo a parte. Più specificatamente, l’indagine riguarda quanto è accaduto dentro il carcere di Modena durante la rivolta di marzo. Si ascolteranno le testimonianze di detenuti e dei familiari, testimonianze utili a Report che cercherà di ricostruire quei momenti tragici.

Stasera in tv, Mediaset

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmessa la ventunesima puntata del programma di approfondimento politico “Quarta Repubblica III”. Il conduttore Nicola Porro ospiterà stasera la capogruppo di Forza Italia alla camera Mariastella Gelmini, il deputato del movimento 5 stelle Michele Gubitosa e Carlo Cottarelli per commentare, in tempo reale, la sfida finale a cui è chiamato il governo Conte.

Su CANALE 5, alle 21.40, verrà trasmessa la trentatreesima puntata de “Il Grande Fratello Vip”. Anche in questa puntata, Alfonso Signorini e i coinquilini della casa terranno compagnia al pubblico di canale 5 offrendo svago, emozioni, storie da raccontare, eliminazioni e nuove nomination.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso il film con Sylvester Stallone “I mercenari II”. I mercenari, ingaggiati da Mr. Church, sono tornati per svolgere un lavoro all’apparenza semplice. Tuttavia le cose non vanno come previsto e uno di loro viene brutalmente ucciso. Il compito dei mercenari sarà vendicare a tutti i costi il loro fratello ucciso.

Altre reti

Su LA7, alle 21.20, verrà trasmesso lo speciale del Tg7, condotto da Enrico Mentana, “Crisi di Governo”.

Su RAI 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Look Away – Lo sguardo del male”. Una ragazza solitaria vive un’esistenza priva di affetti, priva delle attenzioni da parte della famiglia e priva di amici. Un giorno il suo volto riflesso allo specchio si anima e comincia a parlare con lei. La sua anima riflessa è un’anima malvagia, che farà diventare la sua vita sempre più pericolosa.

Su LA5 (Canale 30), alle 21.15, verrà trasmesso un film di Rosamunde Pilcher “Estate d’amore”. Elisabeth, una giovane ragazza alla ricerca di un posto di lavoro, accetta il posto di governante presso la ricca famiglia Heston, residente in un borgo pittoresco.