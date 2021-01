Ghirelli: “Tutto su Palermo, Catania e Trapani”

“Abbiamo alle spalle un anno complicato, i presidenti sono stati degli eroi per aver resistito ad una situazione di questo genere”. Così il presidente della lega pro, Francesco Ghirelli, in merito al 2020 conclusosi da pochi giorni. Intervistato da il Giornale di Sicilia, il numero uno della terza serie italiana ha poi proseguito soffermandosi sulle squadre siciliane: “Palermo? Lo vedo bene. Il presidente Mirri ha costruito un percorso incredibile, sono onorato che il Palermo sia in Lega Pro. La Serie C non è facile, ma c’è un saggio progetto economico e sportivo. Si vedranno già nelle prossime settimane gli impegni che potranno assumere sia Mirri che Sagramola, perché possano portare un contributo in Lega Pro e anche a livello nazionale. Palermo è una delle città più gloriose del calcio italiano”.

Per quanto concerne Catania, ormai prossimo al passaggio di mano da Sigi a Tacopina, e Trapani, Ghirelli ha spiegato: “Il Catania esce da una situazione complicatissima, si era temuto il crac e devo ringraziare le autorità di governo per aver dato una risposta molto forte. È stata una delle condizioni per tenere in vita la società e consegnarla ad un imprenditore havoglia di misurarsi con un percorso al pari della storia del Catania. È un segnale: significa che nel Sud si può investire. Trapani? Da un lato è un dolore terribile per i tifosi, ma è anche il segno di come le regole siano totalmente cambiate e di come funzionino. Chi si approccia al calcio deve sapere che ci sono le regole, senza più drammi come quello del Pro Piacenza”.