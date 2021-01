Tacopina: “Progetto? Futuro Catania sarà grande”

CATANIA – “Cosa prometto alla gente di Catania? Io quando faccio una promessa, la mantengo”. Così Joe Tacopina, prossimo a diventare ufficialmente nuovo proprietario del Catania. Intervistato da Telecolor l’avvocato americano ha poi proseguito: “Dico che il loro futuro sarà veramente grande. E soprattutto batteremo il Palermo. Al momento l’obiettivo principale è portare la società in un buono stato finanziario e rendere lo stadio attuale il più confortevole possibile. Resteremo per una settimana a Catania, poi faremo ritorno in città ai primi di febbraio”.

L’ex numero uno di Bologna e Venezia ha avuto anche l’opportunità di acquistare alti club ma alla fine ha scelto la società rossazzurra: “Ho valutato anche la possibilità di rilevare altri due club di Serie A, ma ho preferito Catania perché mi sembra che qui ci sia un potenziale enorme. Mercato? L’obiettivo della società è di mantenere questo stato di cose, ma se si verificasse qualche occasione la valuteremo. Metterò tutta la mia esperienza acquisita nel mondo del calcio. Pecorino? Non lo venderemo. Sarebbe stupido vendere un giocatore giovane, bravo e di Catania – ha concluso Tacopina -. Pecorino è alla base del nostro progetto“.