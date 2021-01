Stasera in tv la Supercoppa e Chi l’ha visto?

Stasera in tv la programmazione accontenta tutte le preferenze del pubblico. Tra la finale Supercoppa e un nuovo episodio di Made in Italy, non mancheranno programmi di attualità, di approfondimento politico e tanto cinema per tutta la famiglia.

Su RAI 1, alle 20.30, verrà trasmessa la Supercoppa italiana, nota come PS5 Supercup al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le squadre che giocheranno questa finale saranno la Juventus contro il Napoli.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmessa la commedia romantica intitolata “Qualcosa di speciale”. Burke, per affrontare la perdita della moglie, decide di scrivere un libro per aiutare sé stesso e gli altri nell’elaborazione del lutto. Il libro riscontrò notevole successo, tanto da spingerlo ad intraprendere dei viaggi lavorativi. Durante un suo seminario, Burke si innamora di una donna, ma il nuovo innamoramento lo porterà a fare realmente i conti con la morte di sua moglie.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso “Chi l’ha visto?”, la storica trasmissione d’attualità basata sulla ricerca delle persone scompare e sul cercare di risolvere i misteri, attraverso la ricostruzione accurata e puntuale dei dettagli.

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Stasera Italia – Speciale”, il programma ideato dalla redazione del Tg4, che si occupa dei principali casi di attualità politica e di cronaca. Conduce Barbara Palombelli.

Su CANALE 5, alle 21.22, verrà trasmesso il secondo episodio della prima stagione di “Made in Italy”. Irene e Monica hanno deciso di convivere. Le due posseggono personalità totalmente contrapposte: Monica fa collezione di giovani amanti; Irene si è convinta a ritornare con Luigi. Nel frattempo le organizzazioni lavorative procedono; Monica, in collaborazione con giovani redattrici di Appeal, dovrà organizzare al Parco Sempione un servizio fotografico con i bambini. Irene invece riesce ad entrare in sintonia con Ottavio e Rosita, che la invitano a pranzo e le rilasciano un’intervista.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Alice in Wonderland”. La storia di questo film d’avventura e dal genere fantastico racconta le vicende di Alice, una diciannovenne a cui viene proposto un matrimonio di convenienza con un ragazzo benestante, ma allo stesso tempo molto ottuso. Alice ha ormai dimenticato le sue avventure nel paese delle meraviglie, ma un nuovo incontro con il coniglio la farà ripiombare in una tana magica.

Sul canale 20 di Mediaset, 21.04, verrà trasmesso “Point Break”, un film d’azione del 2015 in cui il protagonista è un’agente dell’FBI che, per sbaragliare una gang di ladri, dovrà infiltrarsi tra di loro. All’interno della banda, l’agente si ritroverà faccia a faccia col capo, con il quale inizierà uno scontro che toccherà tutti gli sport estremi fino ad un mozzafiato scontro finale.

Su CINE34, alle 21.00, verrà trasmesso il film diretto da Paolo Ruffini e intitolato “Tutto molto bello”. I protagonisti sono due giovani uomini, Giuseppe (interpretato da Paolo Ruffini) e Antonio (interpretato da Frank Metano), nettamente agli antipodi. Giuseppe è sposato e lavora per l’agenzia dell’entrate; Antonio vive in un mondo parallelo ed è fiducioso nel prossimo. I due si incontrano per la prima volta in ospedale in quanto entrambi aspettano la nascita di un figlio. Questo incontro sarà l’inizio di una serie di esilaranti avventure che vedrà coinvolti un gruppo di stralunati compagni di viaggio.