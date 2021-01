Zanchi: “Tacopina uno stimolo in più”

CATANIA – “L’arrivo di Tacopina è importante e lo ha dimostrato negli anni sia a Venezia, che nelle squadre in cui è stato. Si parla di un personaggio che sa di calcio, che sa quello che fa e sicuramente l’ambiente di Catania lo sa bene. Nel nostro piccolo, noi abbiamo cercato di lavorare sempre con il massimo impegno, che poi è quello che caratterizza la nostra squadra per cercare di raggiungere i risultati in campo. Individualmente faremo il massimo per conquistarci la riconferma”. Lo dichiara il difensore del Catania Andrea Zanchi ai microfoni di “NewsCatania.it”.

“Abbiamo incontrato Tacopina a Torre del Grifo, ha scambiato qualche parola e assistito agli allenamenti. Sappiamo – conclude il difensore del Catania – che ha fatto bene nel calcio e speriamo possa farebbe bene al Catania e anche a noi. La sua presenza è uno stimolo in più”.