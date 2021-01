Catania, Tacopina: “Rifiutata offerta Juventus per Pecorino”

"Voglio stabilizzare il progetto, l’anno prossimo pianificheremo di andare in B e poi tenteremo di andare in Serie A"

CATANIA – “Penso a questa nuova sfida, ho voglia di far bene”. Joe Tacopina non vede l’ora di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura da proprietario del Catania. L’avvocato americano nei giorni scorsi ha firmato un contratto in cui si obbliga ad acquisire il 100% del club etneo: “Catania ha grandi potenzialità – ha sottolineato Tacopina ai microfoni di TMW -. Il team, il progetto, la città, i tifosi: c’è tutto per fare bene. È una grande opportunità. Ho visto passione, in Sicilia è nata mia madre. E poi c’è Torre del Grifo, casa nostra, un gioiello che rende tutto più speciale. Con me al timone di un club è impossibile non pensare ad un progetto ambizioso? Si. Assolutamente. Quest’anno è un po’ tardi per avere un obiettivo di grande impatto. Ma abbiamo cominciato a programmare da qualche giorno con Maurizio Pellegrino per fare del nostro meglio. Sicuramente l’anno prossimo cercheremo di centrare la Serie B”.

Il pensiero dei tifosi e della gente di Catania naturalmente va al mercato, con Tacopina che non sembra intenzionato a tirarsi indietro: “Arriverà Zuculini? Franco ha caratteristiche da leader, è un grande giocatore sotto tutti i punti di vista. Però prima voglio parlare con Pellegrino e Raffaele e lasciare loro decidere cosa sia meglio perché hanno fatto un grande lavoro, ma mi aspetto che ci sia un miglioramento. Se abbiamo rifiutato un’offerta dalla Juve per Pecorino? Si, è vero. Abbiamo rifiutato un’offerta per diverse ragioni. È uno dei nostri calciatori giovani più importanti, è di Catania. E il primo movimento da presidente non voglio che sia la cessione di un calciatore forte alla Juventus. Voglio stabilizzare il progetto, l’anno prossimo pianificheremo di andare in B e poi tenteremo di andare in Serie A”.

Infine, l’ex numero uno di Bologna e Venezia si è soffermato sul suo precedente interessamento per il Palermo: “Non c’è stato niente di concreto, questo invece è qualcosa che appena ho visto il progetto, la storia, i tifosi, è stato naturale. Abbiamo guardato a fondo alcune opportunità ma Catania con le altre realtà non ha niente a che vedere. È una grande opportunità. Quanto starò a Catania? Come già accaduto a Roma, Bologna e Venezia trascorrerò circa metà anno. Sono un presidente presente, mi piace vivere la realtà”, ha concluso Tacopina.