Quei sanitari positivi dopo la prima dose: “Stiamo monitorando”

PALERMO– Alla Medicina d’urgenza dell’ospedale Civico di Palermo, oggi, i positivi sono venticinque. Il focolaio del Covid, dunque, è robusto. E sarà necessario osservare la situazione nei prossimi giorni, sia per sorvegliare i quadri clinici, sia per capire l’evoluzione del contagio.

I contagi tra il personale

Sono dunque venticinque i positivi. Non soltanto tra i pazienti, anche tra medici, infermieri e operatori sanitari. Nel dettaglio: nove infermieri, un operatore socio-sanitario e due medici. Tutte persone che, in un periodo compreso tra il 4 e il 14 gennaio, hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino e che attendono il richiamo. “E’ perfettamente normale – spiega il dottore Massimo Geraci, primario del pronto soccorso – sappiamo che l’effettiva immunizzazione si raggiunge una settimana dopo la seconda dose. Oltretutto, il vaccino protegge in grandissima parte, ma non è detto che ci renda esenti da infezione. Stiamo monitorando la situazione”.

Le possibili varianti in Sicilia?

Ci sono già delle varianti del Covid in Sicilia? Una domanda provocata anche dalla forza del contagio. La risposta è un mix tra il calcolo delle probabilità e la mancanza di riscontri scientifici. Domanda associata: quando, casomai, saremo attrezzati per identificarle? “Noi al Policlinico (di Palermo, ndr) siamo pronti e aspettiamo il collaudo che dovrebbe avvenire entro fine gennaio, da febbraio potremo partire – ha detto il professore Francesco Vitale, ordinario di Igiene e medicina preventiva all’Università di Palermo e responsabile dell’Uoc (Unità operativa complessa) di Epidemiologia clinica del Policlinico ‘Paolo Giaccone -. Un’attività fondamentale. La sorveglianza molecolare, per esempio con la classica influenza, noi la facciamo già. Qui si tratta di addentrarsi ancora di più per capire se ci sono varianti e identificarle. Saperlo è essenziale”.