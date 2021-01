Furti in appartamenti, tre uomini e una donna in manette

ALCAMO (TRAPANI) – Carabinieri di Alcamo hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Trapani, su richiesta della locale Procura, tre uomini ed una donna, di età compresa tra i 23 ed i 38 anni, per due furti aggravati e uno tentato. A permettere la loro identificazione anche analisi dei sistemi di videosorveglianza e le deposizioni di alcuni testimoni. Gli episodi contestati sono avvenuti tra ottobre e novembre del 2020, in piene restrizioni anti Covid-19. I furti erano commessi di giorno, durante l’assenza dei proprietari di casa. Gli oggetti asportati erano di poco valore, per un ammontare totale di circa mille euro. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari (ANSA).