Panico nel bus: c’è una donna positiva a bordo

Catania – Una donna di 66 anni a Catania, dopo essersi sottoposta ad un tampone, ha scoperto di essere positiva al Covid-19 e dal laboratorio di analisi e’ tornata a casa a bordo di un autobus dell’Amt. Alcuni passeggeri, dopo averla sentita parlare al telefono con una parente della sua positivita’, hanno avvertito l’autista, che ha subito chiamato gli agenti della Polizia di Stato, che hanno denunciato la donna per diffusione di malattia infettiva.

La denuncia

Le Volanti sono giunte immediatamente in Piazza Borsellino e, utilizzando tutte le precauzioni necessarie, hanno identificato la donna. La Sala Operativa della questura ha anche contattato il laboratorio di analisi ed appreso che avevano provato invano piu’ volte a rintracciare la donna per avvertirla della sua positivita’ per evitare che uscisse di casa. (ANSA).