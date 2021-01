Saturnia volley, trasferta a Roma: si cerca continuità

ACI CASTELLO (CT) – Dopo la bella prestazione di sabato scorso, nonostante la sconfitta, contro Grottazzolina, in casa Sistemia LCT Saturnia Aci Castello c’è tanta voglia di tornare in campo. L’obiettivo è quello di provare a dare continuità di prestazioni, con il bel gioco, e fare punti.

“Nella partita contro Grottazzolina i ragazzi hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità, anche dal punto di vista tecnico. Ce la siamo giocata alla pari con una grande squadra, anche se purtroppo i punti non sono arrivati. Dobbiamo continuare a mettere in campo prestazioni così, cercando di portare a casa dei punti perché purtroppo solo giocare bene non basta”. Sono le parole di coach Maurizio Lopis alla vigilia del match che, domenica 24 gennaio, metterà di fronte i biancoazzurri e SMI Roma, al PalaArcidiacono, nella terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A3 di volley Maschile Credem Banca 20/21. Fischio d’inizio alle 16:00.

Nel girone di andata i biancoazzurri si sono imposti per 3 a 1 sui giallorossi ma, come sottolinea Lopis, “la vittoria all’andata non significa niente, ogni partita ha una storia a sé e le squadre cambiano dal girone di andata a quello di ritorno, cambiano tante situazioni e tanti aspetti. Pensare che contro Roma domenica avremo vita facile sarebbe un errore grave. Come ho detto più volte, noi dobbiamo provare a fare risultato con chiunque e non siamo nelle condizioni di andare a guardare chi è l’avversario”.

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello, dunque, non farà calcoli e, come sempre, scenderà in campo con l’obiettivo di portare a casa una vittoria, come dimostrano anche gli allenamenti svolti durante la settimana con tanto impegno e dedizione, puntando sul miglioramento costante, specialmente su alcuni fondamentali, come conferma il coach: “quello che si vede in partita rispecchia il lavoro che svolgiamo in settimana. A tal proposito vorrei sottolineare come non sia un caso se nell’ultima partita abbiamo fatto molto bene nella fase di muro e difesa, due fondamentali su cui io punto molto e sui quali ho chiesto ai ragazzi di prestare particolare attenzione, ci lavoriamo tantissimo. Ogni allenatore ha le sue “fissazioni”, quella del muro/difesa è la mia”.

Il match tra Aci Castello e Roma sarà trasmesso in diretta streaming su Lega Volley Channel, canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.