Catania, Confente: “Consapevoli del nostro potenziale”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – “Siamo consapevoli del nostro potenziale. L’obiettivo è andare in Serie B già quest’anno, vogliamo arrivare più in alto possibile”. A dirlo è Alessandro Confente, portiere del Catania. Intervistato da “Futura Production” l’estremo difensore della formazione di Giuseppe Raffaele ha poi spiegato: “Secondo o terzo posto, ma chissà magari anche primi perché non si sa alla Ternana cosa può succedere”, ha concluso Confente.