FC Messina, Lodi: “Voglio vincere subito”

MESSINA – “Le motivazioni sono altissime. Sono tanti i motivi che mi hanno spinto a questa scelta. Rigoli è stato fondamentale, oltre ai feed importanti sul direttore Rizzieri. Ho riflettuto a lungo e alla fine ho capito che ne valesse la pena. Ho appurato il progetto e la voglia di rivalsa della città. E ho detto sì”. Queste le prime parole di Francesco Lodi da nuovo centrocampista dell’FC Messina. Intervistato da La Gazzetta del Sud, l’ex centrocampista di Catania e Udinese ha poi proseguito: “Mi metterò a disposizione per raggiungere gli obiettivi – ha sottolineato Lodi -. Seguivo da lontano la Serie D, ma non ho pensato alla rivalità con l’Acr. Se è sportiva, ci sta tutta, è un qualcosa, come la concorrenza, che ti spinge a fare meglio. Alla fine sarà il campo a decidere chi avrà fatto meglio. Voglio vincere subito e riportare Messina dove merita”, ha concluso il classe 1984.