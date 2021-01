Il Palermo non supera il Teramo: 1-1 al 90′

PALERMO – Riscattare la sconfitta subita contro la virtus Francavilla. È questo l’obiettivo del Palermo di Boscaglia che ospita il Teramo, anch’esso reduce da una sconfitta nell’ultimo turno. I padroni di casa cambiano modulo e rispolverano il 4-2-3-1 e mandano in panchina l’ultimo arrivato De Rose; gli ospiti si presentano con gli ex Santoro, decisivo all’andata, e Birligea titolari nel 4-3-3, ma dovranno fare a meno di Arrigoni e Diakite squalificati.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è dei padroni di casa che, con la maglia rosa, calzettoni e pantaloncini neri, attaccheranno da sinistra verso destra. Gli ospiti provano subito a creare pericoli; Santoro crossa al centro, ma la difesa rosanero è piazzata bene e spazza. Altra azione pericolosa per gli ospiti al 4′. Palla che schizza al limite dell’area, Mungo serve Pinauzuti in area, che prova un colpo di tacco per servire nuovamente il compagno, ma finisce giù e la difesa di casa allontana. Palermo che manovra sulla destra al 6′. Kanoute serve con un colpo di tacco Accardi, il difensore prova un cross per Rauti che spizza e serve Lucca, ma la punta tocca con il braccio e l’arbitro ferma il gioco. Teramo ancora pericoloso al 9′. Bomagi prova ad aprire il gioco sulla destra, Crivello colpisce di testa e la sfera si ferma lì, Pinzauti arriva prima di tutti e il calcia verso la porta, ma è poco preciso.

Teramo sempre in avanti al 14′. Cross pericoloso dalla destra, Somma spizza e allontana, il primo ad arrivare è Kanoute che viene colpito irregolarmente da Bombagi, ammonito dall’arbitro. Il Teramo, al 19′, conquista palla e riparte, ma quando arriva della parti di Pelagotti il tiro è debole e l’estremo difensore blocca.

Al 20′ gli ospiti trovano il gol del vantaggio. Luperini perde palla a centrocampo in contrasto con Birligea, la difesa rosanero prova salire ma non riesce a farlo in tempo, Pinzauti scarica nuovamente per l’ex rosa che è solo davanti a Pelagotti e insacca. Ora il Palermo prova a reagire. Azione sula destra con Accardi e Kanoute che duettano. L’esterno ex Catanzaro al 27′ ci prova da fuori, la difesa ospite spazza, la palla finisce muovente sui piedi del terzino che finta un cross con il destro, poi rientra e lo fa con il sinistro per Rauti che, però, sfiora.

La pareggia Lucca al 30′. Calcio d’angolo per il Palermo, spizza Soprano che manda dal lato opposto, Kanoute si avventa sul pallone e crossa per Lucca che, di testa, la spinge dentro. Brivido per il Teramo al 31′. Soprano liscia la palla, Rauti si avventa e viene messo giù, giallo per per il numero 5.

Al 33′ calcio d’angolo per il Palermo. Lucca arriva prima di tutti e la rimette al centro, Luperini al limite dell’area piccola la cicca clamorosamente. Adesso sono i rosanero i padroni del gioco. Rauti sulla sinistra vede arrivare Valente che viene servito e al momento del tiro Tentardini si immola e la respinge. 1′ più tardi Rauti si gira in area e calcia sul primo palo, la sua conclusione viene deviata in angolo. Proprio sull’angolo successivo è ancora Rauti che ci prova girandosi di testa, ma è poco preciso.

La prima frazione di gara finisce con il risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO:

Subito a terra Birligea, che ha un problema ed è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto Di Francesco. Accardi ci prova con un cross dalla destra, in area arriva Lucca che colpisce solo di tacco e manda fuori. Crivello sbaglia lo scarico a centrocampo per Luperini, che viene anticipato dall’avversario e costretto al fallo che gli costa il giallo. Gioco fermo al 58′ perché Accardi ha un problema alla coscia sinistra, ma resta in campo. Azione pericolosa da parte dei rosanero al 60′; Valente serve Lucca al centroc dell’area, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 61′ esordio per De Rose che entra in campo per Rauti. Con questo cambio Boscaglia cambia modulo passando al 4-3-3.

Al 63′ ammonizione per Viero che ferma irregolarmente Valente lanciato a rete. Contropiede pericoloso del Teramo, che viene fermato al momento del tiro da Accardi in scivolata. Ci prova Lucca da dentro l’area al 67′. Il numero 17 fa a spallate con l’avversario, trova lo spiraglio e fa partire il destro che colpisce la parte esterna della rete. Valente fa la barba al palo al 71′. L’esterno ha spazio e avanza fino al limite dell’area, calcia alla destra di Lewandowski.

I padroni di casa con il passaggio al 4-3-3 sembrano aver trovato la quadra e sono ancora pericolosi. Broh serve per Valente al 72′, l’ex Carrarese avanza e prova un tiro a giro, ma Lewandowski è attento e respinge. Adesso il Palermo prova a pressare per trovare il gol, ma il Teramo è molto attento. Il Palermo, al 91′, riparte in contropiede con Silipo, l’ex Roma al limite dell’area sterza per crossare, ma la palla è respinta. Corrado, a tempo scaduto, prova un cross, il Teramo riparte, ma viene chiuso da Peretti.

Finisce, dopo 5′ di recupero, 1-1 il match tra Palermo e Teramo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 5 Palazzi (dal 74′ Peretti), 6 Crivello (dal 74′ Corrado); 21 Broh, 27 Luperini (dal 74′ Santana); 20 Kanoute (dall’81’ Silipo), 23 Rauti (dal 61′ De Rose), 14 Valente; 17 Lucca. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 26 Marong. Allenatore: Boscaglia.



TERAMO: 22 Lewandowski; 8 Costa Ferreira, 5 Soprano, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro, 28 Viero (dal 66′ Ilari); 25 Birligea (dal 49′ Di Francesco), 10 Bombagi (C.), 7 Mungo; 11 Pinzauti (dal 76′ Gerbi). A disposizione: 12 D’Egidio, 4 Trasciani, 9 Cappa, 13 Romanucci Allenatore: Paci.

ARBITRO: Eduart Pashuku (Bahri-Piazzini). IV UOMO: Michele Delrio

NOTE: Ammonito Bombagi, Soprano, Tentardini, Paci, Viero, Ilari (T); Luperini, Valente (P)

MARCATORI: Birligea 20′, Lucca 30′