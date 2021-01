CATANIA – Ruba profumi Chanel, per circa mille euro, da una profumeria di via Etnea a Catania, poi picchia selvaggiamente un cingalese che tenta di fermare la sua fuga. Protagonista dell’aggressione un 31enne che e’ stato bloccato e arrestato da ‘Falchi’ della squadra mobile per rapina impropria. La refurtiva e’ stata recuperata e restituita alla proprietaria. (ANSA).