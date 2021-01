Scuola, da oggi torna in classe un milione di studenti

Non si fermano però le proteste: previste manifestazioni in 24 città

La scuola fa un passo avanti. Da oggi torna in classe quasi un milione di studenti: 600 mila fra medie e superiori nella sola Lombardia; altri 360 mila fra i licei di Liguria, Marche e Umbria e le medie della Campania. Non si fermano però le proteste. Scendono in piazza oggi in 24 città Cobas e sindacati per chiedere più sicurezza e lo stop alle “classi pollaio”. Appello dei presidi ai ragazzi per fermare le occupazioni: “Parliamo pacificamente”.