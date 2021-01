Stasera in tv il commissario Ricciardi e i suoi fantasmi

Cosa c’è stasera in tv? Per tenere compagnia al pubblico, la televisione offre una varia programmazione tra film e telefilm polizieschi, film horror, reality, programmi di attualità e dibattito politico.

Su RAI 1, alle 21.30, verrà trasmesso il primo episodio del telefilm “Il commissario Ricciardi” con Lino Guanciale. Dal genere poliziesco, il telefilm, ambientato nella Napoli del 1932, ha come protagonista un commissario della mobile ossessionato dal catturare assassini. Tuttavia, il commissario porta dentro di sé un segreto: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e ne ascolta il loro ultimo pensiero.

Su RAI 2, alle 21.25, verrà trasmesso il diciannovesimo episodio del telefilm “N.C.I.S. XVI”, il telefilm poliziesco con Mark Harmon. Nella puntata di stasera intitolata “L’ultima a morire”, un uomo armato fa incursione in un ospedale della marina, uccidendo una donna e ferendo un poliziotto. Mentre la squadra di N.C.I.S è in cerca del fuggitivo, Sloane viene a sapere che sua figlia è una testimone chiave per trovare l’assassino.

Su RAI 3, alle 21.15, verrà trasmessa la quattordicesima puntata di “Report – Era solo un’influenza”, il programma culturale d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Al centro della puntata di questa sera, tante domande, tante inchieste circa la sottovalutazione del Covid-19 e l’efficacia del vaccino. Con testimonianze dei volontari e interviste ai massimi esperti che hanno valutato i vaccini, l’inchiesta racconterà come sono avvenuti i trial di Pfizer.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmessa la ventiduesima puntata di “Quarta Repubblica III”, il programma di approfondimento e di dibattito politico condotto da Nicola Porro. Nel corso della puntata le argomentazioni verteranno sulla situazione politica ed economica del nostro paese. “Il premier Conte riuscirà ad allargare la sua maggioranza o presto si tornerà a votare? Quando riusciremo a vaccinarci tutti? Chi ha sbagliato i conteggi che hanno portato la Lombardia in zona rossa per una settimana? Queste saranno le domande al centro dell’appuntamento di stasera.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini. Storie di vita e grandi emozioni con gli inquilini vip della casa. Non mancheranno colpi di scena, eliminazioni e nomination.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso il film “Safe” con Jason Statham. Un ex agente speciale, per mantenere la famiglia, partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Partecipando a un combattimento truccato, l’ex agente Luke si rifiuta di rispettare i patti prestabiliti inimicandosi un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli ucciderà la moglie. Costringendolo a una vita solitaria, Luke si ritroverà a girovagare per le strade di New York; qui salverà la vita a Mei, una dodicenne cinese, usata dalla mafia russa per le sue doti geniali in matematica. Luke deciderà di prendersi cura di lei a qualunque costo, ingaggiando una guerra sanguinosa contro chi la vuole morta.

Su RAI 4, alle 21.20, verrà trasmesso “The prodigy – Il figlio del male”. Il film racconta la storia di una madre preoccupata per il comportamento inquietante del figlio di 8 anni. Convinta che qualcosa di soprannaturale possa influenzarlo, decide di far ipnotizzare il figlio, scoprendo che un demone ha scelto il corpo di suo figlio per manifestarsi.