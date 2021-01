Conte si è dimesso, consultazioni da Mattarella

Giuseppe Conte si è dimesso. La presidenza della Repubblica ha comunicato ufficialmente che il presidente del Consiglio ha rimesso il proprio mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. In una nota del Quirinale si precisa che il Presidente della repubblica «si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti». Viene inoltre precisato che le consultazioni con le forze politiche avranno inizio domani pomeriggio, secondo un calendario che sarà reso noto nelle prossime ore. Nel rispetto delle disposizioni vigenti sull’emergenza epidemiologica, le consultazioni si seguiranno in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito del Quirinale.