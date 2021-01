“Palermo città che legge” nel 2021: l’appello del sindaco Orlando

PALERMO – Dopo il “Patto per la lettura”, sottoscritto nel giugno 2018 dal Conune di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Culture Mario Zito lanciano l’appello “Palermo città che legge” nel 2021, per sensibilizzare cittadini e operatori culturali a un percorso comune, alla luce dell’impatto che la pandemia ha sulle relazioni sociali e le attività culturali. Palermo, spiega una nota del Comune, “in questo percorso sta riscoprendo la propria enorme ricchezza in materia di patrimonio librario, nel far conoscere il quale un forte contributo viene dalle fiere (‘Una Marina di libri’ e ‘La via dei librai’, tra le altre) e dai festival (‘Letterature Migranti’ e ‘Illustramente’, tra gli altri) che lungo tutto l’anno coinvolgono la cittadinanza e i visitatori a migliaia, in presenza e ora, a causa l’emergenza pandemica, anche in streaming”.

Nel 2019, il Cepell – Centro per il libro e la lettura – ha finanziato il progetto “LibrOvunque” presentato dal Comune con il supporto del Tavolo di progetto del Patto e collocatosi al primo posto nella graduatoria nazionale. Lungo il medesimo percorso è nata la proposta di candidatura della città a Capitale italiana del libro 2021. Lo svolgimento del “Patto per la lettura della città di Palermo”, quest’anno – a partire dalle azioni di condivisione e coinvolgimento che interesseranno tutte le otto circoscrizioni cittadine – è ormai prossimo. L’adesione al “Patto”, avviato dal Ministero dei beni culturali con il programma “Città che legge” e promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, può avvenire attraverso la pagina “Librarsi”. (ANSA).