Pallacanestro Trapani, infortunio per Spizzichini

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani comunica che il proprio tesserato Gabriele Spizzichini, uscito dolorante dopo pochi minuti di gioco in occasione del match di domenica scorsa contro Treviglio, si è sottoposto questa mattina a degli esami medico strumentali specialistici che hanno evidenziato un trauma da contusione diretta che ha causato una lesione di I grado al retto femorale con abbondante versamento ematico.

In questo momento si prevede uno stop certo di circa una settimana al termine della quale si procederà a valutare nuovamente le condizioni del giocatore. Spizzichini non prenderà parte alla doppia trasferta dei granata che partiranno domattina alla volta del Piemonte dove resteranno cinque giorni per affrontare Casale Monferrato nel turno infrasettimanale (giovedì alle 20.45) e Tortona (domenica alle 18.00).

L’atleta nel frattempo sarà affidato alle cure dell’equipe medico-sanitaria della Pallacanestro Trapani che ne seguirà quotidianamente il recupero.