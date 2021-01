PALERMO – Provvedimenti in autotutela sul rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 2019 è il primo punto all’ordine del giorno della giunta regionale convocata dal governatore Nello Musumeci; la riunione è fissata per le 15. Come anticipato dall’Ansa, la Corte dei Conti ha rinviato a fine febbraio l’udienza, prevista il 29 gennaio, per la parifica del rendiconto. In base all’accordo firmato qualche giorno fa con lo Stato sulla spalmatura in dieci anni del disavanzo da 1,7 miliardi, la Regione deve approvare la manovra di bilancio entro il 28 febbraio. E’ probabile, secondo quanto si apprende da fonti dell’Ars, che si procederà all’approvazione dei documenti contabili e finanziari rispettando i tempi previsti nell’accordo con lo Stato, seppure in assenza del rendiconto.

L’udienza di parifica che si deve pronunciare sull’ultimo rendiconto era prevista per il 29 gennaio, ma è stata rinviata. La Corte ha già informato il governo Musumeci, che intanto nei giorni scorsi aveva recepito i rilievi mossi dalla Procura contabile modificando alcuni allegati al consuntivo. A breve dovrebbe essere comunicata la nuova data; l’udienza, si apprende da alcune fonti, potrebbe essere fissata l’ultima settimana di febbraio.

(ANSA)