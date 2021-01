Arena: “Closing con il Catania? Speriamo prima del 25 febbraio”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania è ad un passo dal diventare di Joe Tacopina. Il 23 gennaio il contratto preliminare è stato firmato, adesso si lavora al closing definitivo.

“Il contratto – dichiara l’avvocato Arena, che cura gli interessi di Joe Tacopina, ai microfoni di “UnicaSport” – prevede delle condizioni: la condizione sospensiva più rilevante è l’accordo che la Sigi deve raggiungere con le autorità tributarie. È fondamentale. Naturalmente ci aspettiamo che l’Agenzia delle Entrate capisca quanto sia importante la riduzione del debito tributario: è essenziale ai fini dell’operazione. La tempistica l’abbiamo regolata con una certa flessibilità, ma ripeto che è essenziale che ci sia la riduzione. Abbiamo discusso di soglie massime del debito. Cosa succede se vengono superate e da chi eventualmente sarebbe coperta la differenza? Sono dettagli previsti dal contratto sul quale non posso rispondere. Il contratto prevede diverse ipotesi ma è ovviamente coperto da clausola di riservatezza, per cui non posso rispondere”.

Per il closing si è fissata la data del 25 febbraio: “È il termine che ci siamo dati, auspicabilmente anche prima. Desiderio comune è farlo il prima possibile, vedremo. Finanziatori Tacopina? Quest’informazione Joe la rilascerà sicuramente a breve”.

“Posso dire con ragionevole fermezza che raramente ho visto in Joe una tale determinazione nel portare avanti l’operazione e il progetto Catania nella sua interezza. Il suo è un entusiasmo, sia iniziale che attuale che futuro, legato più alla squadra, all’attività sportiva e quindi all’aspetto tecnico della squadra ma in particolare ai tifosi e alla città, e quindi a progetti che abbiano una ricaduta sul tessuto socio-economico della città”.