Catania, forte concorrenza per Di Piazza

CATANIA – Il Catania potrebbe presto salutare l’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino, finito nel mirino della Juventus che lo manderebbe in prestito alla formazione under 23 in Serie C.

Per la sopperire a questa partenza sarebbe finito nel mirino Matteo Di Piazza, proprio ex Catania ed oggi al Catanzaro, ma la concorrenza è folta.

Sul classe ’88 c’è il forte interesse di Avellino, Juve Stabia e Renate, che lo vorrebbero per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Leggi anche: Catania, Pellegrino: “Pecorino vuole andar via”