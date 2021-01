Vaccini, la campagna difficile: ecco il punto

Tagli e difficoltà, in tutta Europa, per la campagna vaccinale. Intanto Bruxelles contesta le dichiarazioni del Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, e chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Questo è quanto si apprende da fonti Ue. In particolare, secondo l’Ansa, le fonti chiariscono che non è previsto che la produzione delle dosi per l’Ue debba essere limitata alla fabbrica in Belgio, ma può avvenire anche nel Regno Unito. Oggi alle 18.30 è prevista una riunione del comitato direttivo sui vaccini Ue con AstraZeneca, in cui si insisterà sulla consegna delle dosi.

“Best effort”

Soriot aveva detto in una intervista con ‘Repubblica’: “Il nostro impegno è basato sul “best effort”, faremo il massimo sforzo. Ma capisco che le emozioni prendano il sopravvento in questo momento”.

Sospese le vaccinazioni a Madrid

Le difficoltà appunto sono tante e diffuse. Le autorità sanitarie di Madrid, scrive sempre l’Ansa, intanto, hanno deciso di sospendere le vaccinazioni contro il coronavirus per due settimane perché stanno per finire le scorte. Lo ha annunciato il vice presidente della regione Ignacio Aguado secondo quanto riportato dai media spagnoli. Le poche dosi che sono rimaste, ha fatto sapere, saranno usate per il richiamo alle persone che hanno già ricevuto la prima. Nella regione di Madrid finora sono state vaccinate 180.000 persone.