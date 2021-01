La Cisal incontra Zambuto: “Basta attacchi ai Regionali, si volti pagina”

PALERMO – Incontro fra i rappresentanti del sindacato Siad-Csa-Cisal e il neo assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto. “Abbiamo rappresentato all’assessore le emergenze da affrontare subito – dicono Giuseppe Badagliacca, Nicolò Scaglione, Angelo Lo Curto e Gianluca Cannella –. I precari da stabilizzare negli enti locali in dissesto o pre-dissesto, la vertenza Asu, la riforma della Polizia locale e quella della pubblica amministrazione, non più rinviabile, e la regolamentazione dello smart working. Abbiamo trovato in Zambuto un interlocutore attento e interessato ai problemi dei lavoratori, a cui abbiamo però chiesto un cambio di passo: basta con gli attacchi strumentali ai regionali, serve una concreta azione di rilancio della macchina amministrativa che deve passare anche da una riclassificazione finora rimasta lettera morta. Il personale regionale è sempre più risicato, bisogna avviare una nuova stagione di riqualificazioni e assunzioni che metta gli uffici nelle condizioni di garantire i servizi ai siciliani”.