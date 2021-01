Rauti: “Vorrei giocare da prima punta. Crediamo in Silipo”

“Vorrei arrivare in doppia cifra come numero di gol, ma so che per arrivarci bisogna lavorare di più e fare qualcosa di meglio”

“Sono stato fortunato perché a Torino facevo parte di una Primavera molto forte e vincere qualche coppa a livello giovanile, che valgono qualcosa perché ti fanno capire che devi lavorare per vincere. Lo scorso anno ho assaggiato cosa significasse vincere una coppa a livello professionistico (Monza, ndr) e avrei voluto dare un contributo maggiore ma il Covid ha bloccato tutto, però è stato emozionante”. Lo dichiara l’attaccante del Palermo Nicola Rauti ai microfoni di “Gold78”.

“Mi piacerebbe giocare come prima punta. È quello il ruolo che ho sempre voluto fare, ma crescendo mi sono dovuto adattare. In questo momento – continua l’attaccante -, comunque, voglio imparare a fare più ruoli ed essere duttile”.

L’attaccante ha anche parlato dei suoi compagni di reparto in rosanero: “Mi trovo bene con tutti. Ho avuto la possibilità di giocare con Saraniti, Lucca o Santana che mi stanno aiutando tutti. Sono contento di giocare con loro. Ho pensato di rimanere qui e sarebbe bello. Mi sto affezionando alla città e alla maglia. Sarebbe bello arrivare in Serie A con questa maglia. Il Torino mi ha cresciuto, sto conoscendo la città di Palermo e mi sto affezionando a questi colori. Qui mi sto sentendo a casa e mi fa felice”.

Parlando di obiettivi personali da raggiunge Rauti si è espresso così: “Vorrei arrivare in doppia cifra come numero di gol, ma so che per arrivarci bisogna lavorare di più e fare qualcosa di meglio. Sono sicuro che possiamo raggiungere gli obiettivi di squadra, ma anche quelli personali. Abbiamo voglia di rivalsa”.

“Il mister – continua il calciatore di proprietà del Torio – ci dice sempre che dobbiamo pensare partita per partita. Noi giochiamo per vincere contro tutte e lo faremo sempre. Adesso si pensa al Potenza, una squadra difficile, ma non abbiamo altra scelta di cercare di portare a casa i 3 punti. Dobbiamo fare una bella scalata e ripartire più determinati e feroci”.

“Il gol più importante fatto fin qui è quello contro la Cavese. Spero di fare altri gol importanti che possono portare altri punti, cosa di cui necessitiamo al momento”.

“Andrea Silipo ha delle doti incredibili e sono sicuro che continuando così verrà fuori presto. Io e Lucca abbiamo un anno di differenza che fa in questa fase. Silipo – conclude Rauti – ha tempo per dimostrare il suo valore e magari lo farà a breve. Crediamo tutti in lui”.