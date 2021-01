Telimar, Giliberti: “Vogliamo arrivare tra le prime sei”

PALERMO – L’ultimo turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto ha visto una grande prestazione da parte del Telimar, uscito vincitore per 13-14 della sfida contro i cugini dell’Ortigia Siracusa. Adesso la squadra palermitana, per quella che sarà l’ultima gara del girone C, dovrà ospitare la Lazio, con l’obiettivo di vincere per vendicare la sconfitta subita all’andata, ma anche per approdare ai gironi élite e giocarsi, contro le migliori, la vittoria finale del campionato.

La vigilia del derby vinto

“La vigilia della sfida contro l’Ortigia – dichiara ai nostri microfoni Marcello Gilibreti, presidente del Telimar – l’ho vissuta con una certa serenità. Sapevamo non sarebbe stata quella la gara che avrebbe segnato il nostro campionato, la aspettavamo come una tappa di avvicinamento alla partita contro la Lazio, sfida ben più importante. Eravamo, comunque, consapevoli di poterci giocare la partita perché in altri confronti amichevoli contro i cugini, così come nella sfida di campionato, avevamo dimostrato di essere in grado di giocare alla pari. Abbiamo messo tutto in acqua e di fronte avevamo una squadra, che già qualificata, non ci stava a perdere ma abbiamo meritato la vittoria. Questa sfida ci proietta con grandi motivazioni e consapevolezza verso il match contro la Lazio”.

I problemi causati dal Covid

“Questa sfida ha solo confermato i nostri mezzi. Avremmo voluto avere una maggiore continuità, ma il Covid non l’ha permesso. Avevamo portato avanti una preparazione straordinaria allenandoci al massimo. Le due fasi della Coppa Italia lo dimostrano, non a caso ci siamo qualificati alla final four. Il Covid – continua Giliberit – ci ha atterrati e costretto a staccare la spina per un mese. Per contenere il contagio abbiamo anche sospeso le gare amichevoli e al via del campionato abbiamo non eravamo al massimo”.

Grinta e determinazione per raggiungere l’obiettivo

“Siamo consapevoli che la sfida di sabato vale un campionato. In caso di vittoria andremo al girone élite, in caso di sconfitta ci toccheranno i play out. Crediamo di meritare il girone élite, per raggiungerlo metteremo in vasca tutte le nostre risorse. I ragazzi dovranno dimostrare il loro valore. In squadra abbiamo alcuni atleti importanti e di valore che sono nel giro del Settebello, altri che sono totalmente cresciuti con noi in grado di assumersi le proprie responsabilità. La squadra andrà in vasca con la grinta e determinazione giusta per affrontare questa sfida. Dimostreremo di meritare il passaggio del turno”.

Rientrare tra le prime sei del campionato

“Noi vorremmo passare il turno e da lì iniziare il nostro vero campionato nel girone élite. Il nostro obiettivo – conclude il presidente del Telimar – è di arrivare tra le prime sei del campionato, se riusciremo a conseguirlo saremo soddisfatti. In caso contrario, sicuramente, lo saremo saremo meno, ma consapevoli che è il primo anno di un programma quadriennale stilato con il mister”.