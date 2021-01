Agrigento, Lega pigliatutto? Movimenti in consiglio comunale

Lega e Fratelli d’Italia alla conquista dei consiglieri comunali di opposizione ad Agrigento? Può darsi. Sono tante le indiscrezioni che da giorni animano la politica nella Città dei Templi, a distanza di tre mesi dalla tornata elettorale, alimentate ancor di più da un comunicato stampa diffuso congiuntamente dai consiglieri di minoranza negli scorsi giorni a seguito di un’interrogazione presentata in aula su un progetto che riguarda alcune stazioni di ricarica per le bici elettriche in città. A fare notizia questa volta non è tanto il contenuto della nota quanto i nomi che la firmano. Ai più attenti, infatti, non è passato inosservato il dettaglio che dalla lista dei consiglieri di opposizione che hanno presentano l’interrogazione mancano due nomi. Degli otto consiglieri schieratisi all’opposizione all’indomani delle elezioni ne compaiono oggi “soltanto” cinque. Se già è nota l’adesione alla Lega di un ormai ex fedelissimo di Firetto, Pietro Vitellaro, resta ancora un rebus la posizione di altri due consiglieri. Si tratta di Pasquale Spataro, eletto con la lista “Onda” che fa riferimento al deputato regionale Carmelo Pullara, e Mario Fontana, figlio dell’ex deputato ed ex presidente della provincia. Entrambi, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbero sempre più “corteggiati” dalla Lega, rappresentata in provincia dall’eurodeputata Annalisa Tardino, e da Fratelli d’Italia, il cui punto di riferimento nell’agrigentino è Calogero Pisano.

Indiscrezioni che, al momento, restano tali in attesa di nuovi ed eventuali sviluppi alla luce anche di una circostanza da non sottovalutare: il patto federale siglato lo scorso dicembre tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento autonomista guidato dal vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro, big sponsor dell’attuale sindaco di Agrigento Miccichè, che potrebbe avere “ricadute” anche sulla politica agrigentina (magari con un assessorato). Del resto, solamente pochi giorni addietro la Lega ha comunicato l’adesione di Vincenzo Giambrone, venticinque anni in Forza Italia di cui è stato anche coordinatore provinciale, che potrebbe giocare un ruolo non indifferente nelle dinamiche politiche agrigentine.