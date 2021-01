Catania: ufficiale il ritorno di Matteo Di Piazza

CATANIA – Matteo Di Piazza è un nuovo giocatore del Catania. A renderlo noto è lo stesso club rossazzurro attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito di riferimento. La società specifica che il classe 1988 arriva dal Catanzaro con la formula del prestito.

“L’attaccante indosserà nuovamente la maglia rossazzurra dopo la formazione calcistica nel nostro settore giovanile e l’esperienza vissuta dal gennaio 2019 al gennaio 2020, nel corso della quale ha collezionato 45 presenze e realizzato 15 gol – si legge nella nota -. In questo campionato, il centravanti ha disputato 13 incontri, andando a segno in due occasioni. In terza serie, considerando anche i playoff, Di Piazza conta complessivamente 206 gare e 60 gol. Al suo attivo, il titolo di capocannoniere della Coppa Italia 2017/18 e tre promozioni in B: nel 2018 con il Lecce, siglando dieci marcature; 2017 con il Foggia, contribuendo con sei realizzazioni nell’arco di sedici esibizioni da gennaio alla fine del torneo e vincendo anche la Supercoppa di Lega Pro; nel 2012 con la Pro Vercelli. Nel corso della carriera, l’atleta siciliano ha indossato anche le maglie del Savoia, del Vittoria (ben 17 centri nel 2007/08), del Südtirol, del Rimini, del Siracusa, del Gubbio, del Benevento, dell’Akragas e del Vicenza”, conclude il comunicato.