Palermo, Saraniti si sfoga: “Alla fine faremo i conti”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Ci sono periodi difficili ma ciò non significa mollare…”. A scriverlo sul su profilo Instagram è Andrea Saraniti. L’attaccante del Palermo, che nelle ultime gare è stato usato col contagocce dal tecnico Boscaglia, che gli ha preferito Lucca, non sta attraversando un ottimo momento: “Dalla mia parte ho mia moglie e le mie figlie che mi danno la forza di lottare in questi momenti. Ed io riesco sempre a risollevarmi, specialmente quando tutti vogliono darmi il colpo di grazia… Ma nessuno credetemi c’è mai riuscito – ha concluso Saraniti -. Alla fine faremo i conti”.