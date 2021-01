Passalacqua, parla Tagliamento: “Non sottovalutiamo Vigarano”

RAGUSA – La Passalacqua Ragusa si prepara alla diciottesima giornata del proprio campionato. La gara sarà una trasferta in casa di Vigarano che, almeno sulla carta, sembra abbordabile.

Alla vigilia della sfida l’ala delle siciliane Marzia Tagliamento ha parlato così: “Domenica scorsa abbiamo ottenuto una la vittoria contro Lucca, che ci ha permesso di rialzarci dopo la sconfitta a Milano. Questa settimana abbiamo lavorato tanto per prepararci alla sfida di sabato contro Vigarano”.

“Le nostre avversarie lottano per la salvezza – continua l’ala – ma non dobbiamo sottovalutare la partita. Loro sono una buona squadra. Abbiamo lavorato tutta la settimana su cosa fare sabato. Questa sarà l’ultima partita prima della pausa per le nazionali, quindi avremo tempo per riposare”.