Sant’Agata, i ristoratori per il lockdown: prudenza da Pogliese

CATANIA – Sant’Agata e sicurezza sanitaria. L’obiettivo numero uno è quello di impedire non necessari (e comunque vietati) assembramenti duranti i giorni più caldi delle celebrazioni agatine. L’accordo tra Chiesa e Comune, reso plastico con l’elaborazione di un programma esclusivamente religioso, è stato disegnato per evitare sulla carta qualsiasi situazione da cluster.

Fuori dai programmi istituzionali c’è da fare i conti, tuttavia, con il mondo dei devoti (e non soltanto i più irriducibili). Perché anche le più semplici manifestazioni pie (offerte di fiori, etc), se effettuate in simultanea, possono recare affollamenti ingestibili.

Intanto c’è da fare i conti con le chiamate in rete da parte del popolo con il sacco bianco. Manifestazioni spontanee che potrebbe suscitare no pochi imbarazzi per le forze di polizia, trasformando un evento religioso (seppur in forma inedita) in un terreno gravido di tensioni. La linea del sindaco Salvo Pogliese è quella tuttavia di permettere ai devoti e agli operatori del commercio di poter vivere comunque lo spazio cittadino, escludendo di applicare nessuna forma di lockdown su Catania mentre il resto della Regione sarà arancione.

Il sindaco

A conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di stamani, Pogliese ha reso noti i principali provvedimenti che verranno adottati per i giorni delle festività agatine. Le forze dell’ordine saranno impiegate nell’intera zona di piazza Duomo, che sarà transennata con il controllo dei varchi con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile. Il primo cittadino inoltre emanerà un ordinanza che vieta lo stazionamento nella piazza Duomo nei giorni clou della ricorrenza.

“I controlli saranno rigorosi – ha detto Pogliese – perché non possiamo permetterci rilassamenti perché la battaglia contro la pandemia non ammette soste o eccezioni, anzi: in questo caso siamo chiamati ad essere ancora più responsabili, nel rispetto di chi ha perso la vita, di chi si trova in una corsia d’ospedale e dei medici e sanitari che stanno profondendo uno sforzo encomiabile per salvare vite umane. Mi appello – ha concluso il sindaco – al senso di responsabilità dei miei concittadini: il modo migliore per manifestare la nostra devozione nella Santa oggi è essere responsabili, verso noi stessi e verso gli altri”.

Fine-Confocommercio

I ristoratori invocano però un giro di vite sostanziale. “Restiamo una delle categorie più colpite, non vorremmo essere noi a pagare anche questa volta le conseguenze di un mancato controllo del territorio e di una distrazione da parte della politica nella gestione della festa di Sant’Agata”. Lo afferma afferma Giovanni Trimboli, presidente ristoratori Fipe Confcommercio di Catania sui festeggiamenti per la Patrona del capoluogo etneo senza processioni e con la Cattedrale, chiedendo “un lockdown della citta’ chiusa” nei giorni clou, dal 3 al 5 febbraio prossimi.

“Purtroppo – spiega Trimboli – temiamo che i festeggiamenti possano sfuggire di mano e comportamenti irresponsabili possano avere conseguenze disastrose sia dal punto di vista sanitario, con aumento dei contagi nei giorni successivi, sia dal punto di vista economico con nuove devastanti chiusure delle attivita’ di ristorazione. Invochiamo pertanto – aggiunge – un lockdown totale in città nei giorni 3, 4 e 5 febbraio prossimi per scongiurare quegli assembramenti che purtroppo temiamo saranno inevitabili nonostante tutti gli accorgimenti e gli appelli lanciati dalle istituzioni”.

La Commissioni

Sul versante istituzionale, il Consiglio comunale ha approvato la proposta del capogruppo di Iv, Giuseppe Gelsomino, che ha chiesto l’istituzione di un’apposita commissione di controllo sulla Festa. I componenti sono: Antonino Penna, Giovanni Petralia, Sara Pettinato, Salvatore Peci, Paola Parisi, Giuseppe Gelsomino, Giovanni Grasso, Graziano Bonaccorsi, Santi Bosco, Luca Sangiorgio.

Il gruppo di lavoro dovrà interfacciarsi con il comitato dei festeggiamenti agatini e svolgere anche attività di controllo su sicurezza, rispetto delle regole, soprattutto riguardo alle attività che coinvolgono lavoratori e operatori economici.