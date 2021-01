L’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), a quanto apprende l’ANSA, ha approvato il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. L’Aifa rileva in una nota di avere autorizzato il vaccino di AstraZeneca “per la prevenzione della malattia Covid-19 nei soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema” e aggiunge che, “nel tentativo di contestualizzare le migliori condizioni di utilizzo di questo vaccino rispetto agli altri vaccini disponibili (BioNTech/Pfizer e Moderna) e sottolineando che una valutazione conclusiva potrà avvenire solo al termine degli studi clinici in corso”, la Commissione Tecnico-Scientifica ha suggerito “un utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA messaggero nei soggetti più anziani e/o più fragili” e “un utilizzo preferenziale del vaccino AstraZeneca, in attesa di acquisire ulteriori dati, in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide”. (ANSA)