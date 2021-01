L’Italia in zona gialla: “Ma l’epidemia è in ripresa”

Lo indicano le analisi condotte dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Si cominciano a vedere segni iniziali di una ripresa dell’epidemia di Covid-19 in Italia nella percentuale dei casi positivi sui tamponi molecolari. Lo indicano le analisi condotte dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “E’ ormai iniziato l’effetto del rilascio delle misure adottate nel periodo natalizio e i valori mostrano adesso i segni di una ripresa dell’epidemia, proprio mentre la maggior parte delle regioni sta per entrare nella zona gialla”. (ANSA).