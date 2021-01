Potenza-Palermo: 0-0 tra le due squadre

Una trasferta per cercare di tornare alla vittoria. È questo l’obiettivo di oggi del Palermo che si presenta in casa del Potenza con il 4-3-3, senza Accardi, fermatosi dopo la sfida al Teramo, e non solo, perché sono ancora fuori Marconi e Almici. In mediana toccherà dall’inizio a De Rose, arrivato la scorsa settimana in rosanero. Ancora in panchina Saraniti. Il Potenza, che non avrà in panchina mister Capuano perché squalificato, negli ultimi giorni ha ceduto il bomber Cianci, sostituito da Romero in campo dall’inizio.

PRIMO TEMPO

Il primo pallone del match lo gestiscono i padroni di casa che provano subito un lancio lungo per Romero. Il Palermo prova a conquistare campo sul lato destro con De Rose che cambia gioco per Valente, che mette al centro per Lucca che calcia in porta ma Marcone è attento. Al 6′ il Palermo conquista palla al limite dell’area dei padroni di casa, Valente cerca la porta di Marcone che è attento e blocca. Doda al 10′ suggerisce per Kanoute, che sfida Gigli e prova un cross, la palla, dopo aver colpito il difensore e poi sull’ex Catanzaro, finisce sul fondo. Bucolo al 12′ prova un lancio per Romero, sulla sfera arriva Somma che non vuole rischiare e manda in fallo laterale.

Al minuto 18′ Crivello dal lato sinistro prova un cross al centro dell’area, Lucca colpisce di testa ma lo fa malissimo e manda fuori. Occasionissima per il Palermo al 20′; Lucca, con il tacco, lancia Kanoute che serve l’accorrente Valente che calcia verso la porta di Marcone ma non bene. 2′ più tardi ci prova Kanoute da fuori area, l’ex Catanzaro calcia centralmente e l’estremo difensore blocca senza affanni. Ancora l’asse Kanoute-Lucca-Valente che prova a creare qualche brivido. Il senegalese crossa per Lucca che finta la rovesciata e apre per Valente che prova un tiro a giro che si spegne fuori. Al 26′ proteste da parte del Potenza. L’attaccante Ricci finisce giù in area del Palermo, il signor Carrione gli fa segno di rialzarsi e il gioco continua. Al 28′ passaggio di Somma per Crivello, ma la misura è sbagliata e il capitano rosanero non riesce a tenere la sfera in campo.

Fallo a metà campo di Crivello al 33′. Il capitano rosanero mette giù Coppola, che è girato di spalle, e protesta con l’arbitro.





POTENZA: 31 Marcone; 26 Di Somma, 6 Conson, 15 Gigli; 7 Coccia, 32 Bucolo, 23 Coppola (C.), 21 Di Livio, 33 Sepe; 10 Ricci, 9 Romero. A disposizione: 1 Santopadre, 12 Brescia, 3 Panico, 4 Sandri, 8 Iuliano, 11 Compagnon, 13 Lauro, 19 Nigro, 20 Fontana, 24 Volpe, 28 Lorusso, 34 Cavaliere. Allenatore in 2^a: Volini.

PALERMO: 1 Pelagotti; 2 Doda, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 19 Odjer, 18 De Rose, 27 Luperini; 20 Kanoute, 17 Lucca, 14 Valente. A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti. Allenatore: Boscaglia.

ARBITRO: Francesco Carrione (Di Giacinto – Basile). IV UOMO: Marotta