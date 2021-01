Catania, Sales: “Spero che Biondi e Pecorino restino”

CATANIA – “Questo è un campionato difficile e la società sta facendo molto bene rinforzando la rosa con giocatori importanti come Russotto, Golfo o lo stesso Di Piazza che è un lusso per la categoria”. Così Simone Sales, difensore del Catania, arrivato nel corso del mercato di riparazione. Intervistato da su “Telecolor”, il classe 1988 ha poi proseguito: “Biondi e Pecorino? Sono entrambi forti, mi auguro possano restare – ha concluso Sales -. Se l’attaccante andrà alla Juve sarà un bene per lui ma anche per la società stessa”.