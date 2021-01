Investito mentre porta a passeggio il cane: uomo in prognosi riservata

L'incidente in via Alcide De Gasperi

PALERMO – Incidente stradale in via Alcide De Gasperi a Palermo: un uomo a passeggio con il cane è stato investito vicino via Liguria da un automobilista alla guida di una Smart. Il pedone è stato trasportato dai sanitari del 118 nell’ospedale Villa Sofia e ricoverato al Trauma Center. La prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno eseguito i rilievi. (ANSA).