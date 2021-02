Nuovo Piano regolatore, dal Genio civile arriva il via libera

PALERMO – E’ passato un anno, ma alla fine è arrivato. Il Genio Civile ha espresso il parere sul nuovo Piano regolatore del comune di Palermo: un parere positivo, sebbene con alcune prescrizioni. Adesso la parola torna agli uffici tecnici che dovranno adeguare le tavole, poi il consiglio adotterà il Prg che infine andrà alla Regione per l’approvazione finale.

“Tra gli adempimenti rilevanti – si legge in una nota di Palazzo delle Aquile – si conferma la fascia di inedificabilità non inferiore ai 50 metri relativa ai canali Passo di Rigano, Boccadifalco-Badami, Mortillaro, Celona, Borsellino, Luparello, Vaddineddu, Papireto. Da una prima lettura del documento le osservazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni, espresse nel documento, sono assolutamente congrue e non presentano particolari criticità. Infatti il Genio Civile ha ritenuto che le modifiche e le integrazioni da apportare al Prg si configurano come ‘semplice correzione delle carte di zonizzazione ed omogeneizzazione degli elaborati’ e per questa ragione ha dato mandato direttamente all’amministrazione comunale di procedere alla modifica degli elaborati”.

“Questa esperienza consiliare e amministrativa può passare alla storia e progettare futuro – sottolinea il sindaco Leoluca Orlando – auspicando che si possa definire l’iter per l’adozione dello strumento urbanistico. Un importante contributo per ridisegnare il territorio in termini di sostenibilità ambientale e per promuovere vivibilità e sviluppo economico”. “Ho convocato immediatamente, per domani mattina, il dirigente dell’Urbanistica e tutti i tecnici dell’Ufficio del Piano Regolatore – dichiara l’assessore all’Urbanistica Giusto Catania – il nostro obiettivo è quello di adeguare celermente il PRG alle prescrizioni del Genio Civile, oltre che alla nuova legge urbanistica regionale, così da consentire al Consiglio comunale di esaminare l’atto.”

Ma non è tutto rose e fiori. “Il parere del Genio civile sul nuovo Piano regolatore generale, atteso da un anno, è finalmente arrivato: si sblocca così l’iter del più importante strumento di programmazione urbanistica di una città, capace di disegnarne il futuro – dice Toni Sala di Avanti Insieme – Certo, arriva anche nel giorno in cui il comune di Palermo si ritrova ufficialmente con un solo dirigente tecnico: la quinta città di Italia con un solo dirigente tecnico, mentre il concorso da anni procede a passo di lumaca. L’amministrazione comunale batta un colpo, non si può ancora attendere”.