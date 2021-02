Pagliarelli, cinquantotto contagiati: il focolaio è stabile

PALERMO- Sono diventati cinquantotto, da cinquantacinque che erano, i positivi al Covid del carcere ‘Pagliarelli’. Il numero è frutto dei nuovi positivi e di quelli che, nel frattempo, si sono negativizzati al virus. Ci saranno nuovi tamponi di controllo e si è in attesa dei risultati di altri che sono stati effettuati. L’aria che si respira racconta di un abbassamento della tensione. Il contagio in carcere esaspera, per ovvie ragioni. Ma alle proteste dei primi giorni, che avevano portato alcuni a rifiutare la visita dell’Usca, sembra che si sia sostituito un clima un po’ più sereno, di accettazione del momento di difficoltà. La buona notizia è questa: nessuno presenta sintomi preoccupanti.

L’intervento del garante dei detenuti

Sul punto specifico che riguarda il ‘Pagliarelli’ e sul tema più generale del Covid in carcere era intervenuto il garante regionale dei detenuti, il professore Giovanni Fiandaca che segue quotidianamente la situazione. “Prima che emergessero i positivi al Pagliarelli – aveva detto il professore Fiandaca – la situazione siciliana non è mai stata preoccupante in termini di numeri. Già l’otto gennaio scorso ho inviato una nota formale all’assessore Razza e al presidente Musumeci per chiedere, sulla scia di quanto rappresentato dal garante nazionale e dalla conferenza dei garanti regionali, di prendere in considerazione, tra la categorie da vaccinare in via prioritaria, detenuti e personale penitenziario, o di prendere in considerazione, in subordine, gli over sessanta e i soggetti affetti da comorbilità. Sappiamo che ci sono ritardi e problemi nella campagna vaccinale. Il commissario nazionale Arcuri, qualche giorno fa, ha dichiarato che dopo gli over ottanta toccherà a detenuti e personale penitenziario. Noi garanti vigileremo”.