Covid, vaccino Sputnik efficace al 91 per cento

Il vaccino russo Sputnik V è efficace al 91,6 % contro le forme sintomatiche del Covid-19. Questi i risultati pubblicati sulla rivista medica The Lancet e convalidati da esperti indipendenti.

Il vaccino, afferma lo studio riportato da The Lancet e citato da Il Tempo, non ha causato eventi avversi grave, ma solo reazioni lievi come sintomi simil-influenzali, dolore al sito di iniezione e debolezza.

Il presidente russo Putin aveva annunciato la registrazione del vaccino nell’agosto scorso.