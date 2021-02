E adesso? E adesso toccherà a Mario Draghi, ex presidente della Bce. Sarà lui a cercare di sbrogliare la matassa di una crisi politica che si è fatta intricata, che si è incartata e sta scivolando verso una linea del caos forse prevedibile, se non prevista. Sarà il ‘peso massimo’ più volte invocato a scendere in campo, se accetterà l’incarico, come appare probabile, per affrontare la tragedia sanitaria ed economica. San Mario Draghi contro il drago del Covid, si potrebbe dire, liberamente parafrasando.

La desolazione di Fico

L’annuncio della convocazione (per domani, al Quirinale, alle 12) è arrivata dopo la desolata dichiarazione del presidente della Camera, Roberto Fico, al termine di un infruttuoso mandato esplorativo. Fico ha preso atto della situazione: “Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza”. Insomma, altro che Conte Ter… Per tutta la serata gli ex alleati si sono rinfacciati le colpe dell’attuale situazione di stallo. Il clima non è sereno, ma si era intuito.

Le parole di Mattarella

Subito dopo ha parlato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tracciando la linea: “La crisi richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo”. Detto e fatto, subito dopo le parole del Presidente, il portavoce del Quirinale, Giovanni Grasso, ha annunciato la convocazione di Mario Draghi per domani, come già scritto. Il Capo dello Stato ha messo in guardia tutti dal ‘rischio elettorale’, non ultimo quello di un dilagare dei contagi per gli assembramenti dovuti alla normale attività politica.