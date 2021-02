Biancavilla, Pidatella: “Santa Maria squadra forte”

"Affronteremo una squadra forte e organizzata, ma noi abbiamo voglia di fare una gran prestazione per portare a casa punti"

BIANCAVILLA – “Sapevamo che sarebbe stata una stagione particolare sotto diversi punti di vista, ormai ci siamo abituati a questi stop continui”. Così il tecnico del Biancavilla, Orazio Pidatella, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Santa Maria. “Affronteremo una squadra forte e organizzata, ma noi abbiamo voglia di fare una gran prestazione per portare a casa punti”.