Palermo-Ternana: 0-0 tra le due squadre

PALERMO – A Palermo arriva la capolista Ternana, unica squadra imbattuta nei campionati europei. I rosanero cercheranno di tornare alla vittoria che manca dalla prima gara del 2021, la Ternana invece cercherà di allungare sul Bari secondo. Boscaglia per questa sfida conferma dieci undicesimi visti contro il Potenza, con il rientro di Accardi sulla destra.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è dei rosanero che attaccheranno da destra verso sinistra. I rosanero prova a far girare palla, ma la Ternana va in pressing. Defendi al 5′ è largo sull’out destro prova un cross in area, ma Palazzi è attento e la spizza quanto basta per toglierla dalla disponibilità di Vantaggiato. Primo fallo del match al 7′ ed è a favore del Palermo. Odjer anticipa Falletti e serve Valente, l’ex Carrarese prova a girarsi e Falletti lo ferma in maniera irregolare. Accardi al 9′ serve Kanoute sull’out destro, l’esterno salta l’avversario e mette dentro un cross arretrato che attraversa tutta l’area, sulla ripartenza degli osti pasticcia un po’ Somma e i compagni devono intervenire per fermare Falletti.

Al 10′ lancio per Lucca che spizza per Luperini, che serve subito Odjer che viene messo giù e guadagna calcio di punizione dai 20 metri. Ci prova Valente con il destro a giro, ma la palla finisce sopra la traversa. Crivello al 13′ lancia in profondità Lucca che arriva tutto solo davanti Innarilli che lo ferma. Ancora Lucca protagonista 1′ dopo. Accardi crossa al centro dell’area, l’ex Torino prova una rovesciata e Innarilli lo ferma.

Ternana che spinge in avanti e al 19′ sfiora il gol con Vantaggiato che colpisce di testa, ma è largo. Poteste da parte del Palermo al 20′. Valente dentro l’area degli ospiti e in velocità, viene spinto in maniera vistosa da Defendi, per l’arbitro non c’e nulla. Triangolazione Crivello-Valente sull’out sinistro al 22′. Il terzino e Frosinone entra in area e crossa, ma Iannarelli la tocca quel tanto che basta per sporcare il cross per Luperini, anticipato anche dal difensore. Al 26′ Furlan da fuori area prova a sorprendere Pelagotti, ma l’estremo difensore si distende bene e blocca.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 27 Luperini, 18 De Rose, 19 Odjer; 20 Kanoute, 17 Lucca, 14 Valente. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh. Allenatore: Boscaglia.



TERNANA: 1 Iannarilli; 25 Defendi (C.), 18 Boben, 6 Kontek, 28 Salzano; 30 Palumbo, 5 Damian; 21 Partipilo, 17 Falletti, 7 Furlan; 10 Vantaggiato. A disposizione: 22 Vitali, 3 Mammarella, 8 Proietti, 9 Ferrante, 11 Torromino, 14 Russo, 15 Suagher, 20 Paghera, 23 Raicevic, 24 Peralta, 26 Laverone, 31 Frascatore. Allenatore: Lucarelli

ARBITRO: Paride Tremolada (Zampese-Torresan). IV UOMO: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco).