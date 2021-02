Un buon Catania va sotto, poi rimonta la Juve Stabia

CASTELLAMARE DI STABIA – Il Catania non va oltre il pareggio sul campo della Juve Stabia, al termine di un match nel quale i rossazzurri si sono espressi meglio nel secondo tempo. In avvio, stabiesi pericolosi con l’ex Marotta fermato dall’istinto di Confente mentre gli etnei restano quasi impalpabili in attacco. La squadra allenata da Padalino, invece, trova l’insperato vantaggio, nel finale di primo tempo, grazie al bel diagonale del talentuoso Scaccabarozzi… involontariamente deviato da Giosa che spiazza Confente.

Nella ripresa il Catania torna sullo scivoloso terreno di gioco sintetico del “Romeo Menti” con un piglio più deciso, sfruttando le sostituzioni operate da Raffaele. I rossazzurri reclamano il penalty in due circostanze, prima per il netto fallo di mani di Troest e poi per una trattenuta su Sarao. Di Piazza si fa ipnotizzare da Russo che respinge il suo colpo di testa ravvicinato e tocca a Maldonado acciuffare il pareggio con un calibrato tiro, su punizione dal limite, che finisce in rete dopo una leggera deviazione della barriera gialloblu. Il Catania, a questo punto, ci crede ma Golfo – ben imbeccato da Manneh – tira debolmente agevolando la parata di Russo.

Nei cinque minuti di recupero non succede più nulla, con i padroni di casa intenti a proteggere il risultato positivo ed il Catania a recriminare per una vittoria mancata! Domenica prossima Silvestri e compagni osserveranno il turno di riposo mentre mercoledì 10 febbraio (ore 14,30) saranno di scena sul campo della Paganese in occasione del recupero della gara valida quale prima di ritorno.

PRIMO TEMPO (1-0)

4° Confente salva il risultato respingendo la conclusione ravvicinata dell’ex

Marotta!

7° Juve Stabia ancora vicina al gol con una deviazione di tacco di Marotta

respinta in simultanea da Confente e Silvestri;

15° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Giosa che manda il pallone

abbondantemente a lato;

20° Welbeck ci prova da lontano: fuori di poco;

32° Tonucci rischia l’autogol sul pallone spiovente dalla bandierina: angolo;

37° gran tiro al volo di Scaccabarozzi che finisce alto di poco!

42° Juve Stabia in vantaggio: Borrelli mette in mezzo per l’accorrente

Scaccabarozzi che tira di prima intenzione. Giosa tocca il pallone quel tanto

che basta per mettere fuori causa Confente: 1-0 !

43° Di Piazza spedisce in porta dal limite ma l’arbitro aveva fermato il gioco

per una precedente irregolarità;

44° Albertini atterra Rizzo al limite dell’area: punizione pericolosissima;

45° la battuta dal limite dello stesso Scaccabarozzi viene deviata in corner

dalla testa di Di Piazza… in barriera;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° ancora un pericolo per il Catania: Mulè non arriva alla deviazione in gol

per un nonnulla;

46° il primo tempo si chiude con gli stabiesi in vantaggio.

SECONDO TEMPO (1-1)

1° nel Catania, Golfo e Zanchi prendono il posto di Izco e Dall’Oglio;

7° il Catania reclama il penalty: sulla girata di Di Piazza, Troest tocca chiaramente il pallone con un braccio e poi Golfo conclude a lato. Inutili le

proteste rossazzurre, malgrado le immagini televisive evidenzino il fallo di

mani del difensore stabiese!

10° Confente anticipa, coraggiosamente, Rizzo in uscita bassa;

13° gran tiro di Vallocchia e prodigiosa deviazione in volo di Confente!

14° Sarao reclama inutilmente il rigore dopo essere stato tirato giù in area dal diretto avversario!

15° Russo nega a Di Piazza il gol con un grande riflesso sul colpo di testa

dell’attaccante etneo;

16° Maldonado, dalla distanza, manda fuori di poco;

18° pareggio del Catania: gran punizione di Maldonado che manda il

pallone in rete grazie anche ad una deviazione della “barriera” stabiese: 1-1!

22° nel Catania, Reginaldo e Calapai sostituiscono Sarao e Albertini;

24° conclusione alta di Calapai;

28° nel Catania, Manneh subentra a Di Piazza;

34° nella Juve Stabia, Iannoni, Bovo e Ripa prendono il posto di Mastalli,

Vallocchia e Borrelli;

41° nella Juve Stabia, Garattoni e Orlando subentrano a Troest e Marotta;

43° Manneh imbecca in verticale Golfo che conclude debolmente da ottima

posizione!

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° finisce 1-1.

JUVE STABIA (3-5-2) – Russo, Mulè, Troest (dal 41°s.t. Garattoni), Esposito, Scaccabarozzi, Vallocchia (dal 34°s.t. Bovo), Berardocco, Mastalli (k) (dal 34°s.t. Iannoni), Rizzo, Marotta (dal 41°s.t. Orlando), Borrelli (dal 34°s.t. Ripa). A disposizione: Farroni, Lazzari, Caldore, Elizalde, Oliva, Fantacci, Guarracino. Allenatore: Pasquale Padalino.

CATANIA (3-5-2) – Confente, Tonucci, Giosa, Silvestri, Albertini (dal 22°s.t. Calapai), Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio (dal 1°s.t. Golfo), Izco (k) (dal 1°s.t. Zanchi), Sarao (dal 22°s.t. Reginaldo), Di Piazza (dal 28°s.t. Manneh). A disposizione: Martinez, Sales, Claiton, Rosaia, Vrikkis. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate (MI). Assistenti: Andrea Cravotta (Città di Castello) e Stefano Camilli (Foligno). IV Uomo: Valerio Maranesi (Ciampino).

Reti: 42°p.t. Scaccabarozzi (JS); 18°s.t. Maldonado (CT);

Ammoniti: Esposito (JS); Albertini (CT); Vallocchia (JS); Silvestri (CT); Ripa (JS).

Espulsi: //

Indisponibili: Pinto, Russotto, Volpe (CT); Cernigoi (JS).

Diffidati: