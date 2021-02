ACR Messina, Novelli: “Meritavamo di vincere”

MESSINA – “Sicuramente meritavamo i tre punti oggi, anche sul 2-0 abbiamo avuto occasioni per fare il terzo. Ma comunque abbiamo perso alcuni duelli in mezzo al campo per superficialità, dando fiducia e forza al Marina di Ragusa e, alla fine, siamo stati puniti da una prodezza dell’attaccante avversario, un gol che non si vede molto spesso”. Questo il pensiero di Raffaele Novelli, allenatore dell’ACR Messina, dopo il pari per 3-3 col Marina di Ragusa. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico giallorosso: “Abbiamo perso due punti oggi, sono molto rammaricato. Senza nulla togliere al Marina che ci ha creduto fino all’ultimo, ma dobbiamo avere una attenzione diversa, non possiamo regalare il risultato così – ha spiegato Novelli -. In alcune parti del campo non avevamo calciatori capaci di sfruttare gli spazi aperti concessi dagli avversari nel secondo tempo, perdendo palle in uscita e non costruendo più con la stessa costanza e cattiveria del primo tempo”.

“Non è la prima volta che succede, purtroppo, ma adesso dobbiamo ridurre il margine di errore e alcuni atteggiamenti fondamentali di maturità che ci mancano – ha sottolineato Novelli -. Ogni partita è equilibrata in questo campionato, ma noi dobbiamo finalizzare il nostro lavoro fino in fondo, sennò abbiamo ulteriori difficoltà. Ora, malgrado le problematiche legate a infortuni, rinvii, dobbiamo lavorare duro e riprendere subito il nostro cammino.”